Exposição de Bowie está na Holanda

Fãs de David Bowie com viagem programada para a Holanda: até 13 de março, é possível visitar a exposição multimídia David Bowie Is no Groninger Museum, na cidade universitária de Groningen, a 2 horas de trem de Amsterdã. Organizada pelo Victoria&Albert Museum, de Londres, a mostra conta com 300 objetos da carreira do Camaleão do Rock, incluindo figurinos, letras de músicas originais escritas à mão, fotografias e instalações de vídeo e esteve no Brasil em 2014, no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. Ingressos a 23 euros. Quando deixar a cidade holandesa a exposição deve seguir para o Japão, mas ainda não há datas confirmadas.