Exposição do pampa reúne 600 animais

O Parque da Gameleira, em Belo Horizonte (MG), sediará, de 14 a 21 de agosto, a 17.ª edição da Exposição Nacional do Cavalo Pampa (Enapampa), uma das mais importantes mostras da raça do País. O evento é promovido pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Pampa (ABCPampa) e terá a presença de criadores dos principais redutos de pampas do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Distrito Federal e Grande Belo Horizonte.

A organização do evento estima a participação de 600 animais. Além de campeões da raça, o evento terá a presença de grandes investidores do setor. A expectativa dos organizadores é movimentar mais de R$ 2 milhões, nos leilões, nas vendas indiretas nos pavilhões e na negociação de genética entre criadores.

A mostra terá três leilões. No dia 15, às 20 horas, ocorre o Fifth Pampa Superior Auction. No dias 18, às 20 horas, é a vez do 8.º Leilão Nacional da Raça Pampa, que ofertará lotes previamente inscritos e lotes que serão reservados aos campeões da mostra. O 2.º Leilão JP e Convidados ocorre dia 19.

Os animais inscritos vão concorrer com seus criadores aos prêmios de Melhor da Prova de Ação, Melhor Peão Puxado, Melhor Peão Montado, Égua Base, Campeão dos Campeões de Andamento, Grandes Campeões Jovens da Raça e Grandes Campeões da Raça. Para compor a equipe julgadora, de um total de 14 especialistas foram selecionados três para julgar morfologia e cinco para andamento. Segundo a ABCPampa, a exposição costuma atrair criadores do País inteiro por causa da alta qualidade dos animais.

Mostra de nelore. Paralela à exposição, será promovida pela Associação Mineira dos Criadores de Nelore a Expo Nelore BH 2010. Os animais podem ser inscritos até 13 de agosto e os julgamentos estão programados para os dias 16, 17 e 18 de agosto. Há 800 argolas disponíveis.

Perspectivas

Feira reúne animais de qualidade

R$ 2 milhões é o faturamento esperado, entre leilões, vendas nos pavilhões e troca de genética

600 animais vão participar da mostra

Mais informações

17ª ENAPAMPA, SITE: WWW.ABCPAMPA.ORG.BR