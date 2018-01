Exposição do Second Life ganha versão no Itaú Cultural

O Itaú Cultural abre uma exposição nesta quarta-feira, dia 4, que já há algum tempo atrai avatares no Second Life Brasil. Batizada de Memória do Futuro, as instalações de webarte homenageiam os dez anos de arte e tecnologia nos espaços culturais da entidade. No Second Life, vale muito a pena visitar as Arquiteturas Improváveis das artistas Giselle Beiguelman e Vera Bighetti. A lógica da gravidade é subvertida e prevalece o metaverso - o lugar, afinal, onde se pode simular sensações e experimentar ferramentas de interação. Na Ilha Berrini, há construções de pisos transparentes, rampas em espiral e maneira de animar avatares. Um simulador que se proclama segunda vida serve para isso mesmo. A exposição é o exemplo ideal de ferramentas que entendem a linguagem de ambientes virtuais para fazer marketing, arte ou outra ação institucional. A versão real da exposição fica em cartaz no Itaú Cultural até o dia 9 de setembro, de terça a sexta-feira, das 10 às 21 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. No metaverso, a exposição está nas coordenadas Berrini (128, 34, 38). Sobre o Second Life O Second Life é um universo 3D interativo onde os usuários podem conversar com outras pessoas, construir, comprar e vender itens, dançar, jogar e realizar muitas outras atividades. Para entrar no SL, o usuário precisa ter um computador com bom desempenho, conexão de banda larga e o programa cliente do programa, que pode ser baixado a partir do site do Second Life Brasil (www.secondlifebrasil.com.br), gratuitamente. O usuário não paga nada para construir o seu avatar, a representação do jogador dentro do mundo virtual. Paga apenas para construir alguma coisa, o que exige a posse de um terreno no mundo virtual e, claro, se quiser comprar itens pagos.