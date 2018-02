Expozebu 2009 tem queda no faturamento

Terminou no domingo, em Uberaba (MG), a 75ª edição da Expozebu. Mesmo com um leilão a mais que no ano passado, o evento teve queda de quase 20% no faturamento total. Foram 48 leilões e movimentação de R$ 57 milhões em negócios. No ano passado, os 47 leilões renderam R$ 68,5 milhões. Já o público deste ano foi maior. Cerca de 355 mil pessoas visitaram a feira, ante 350 mil em 2008.

Mais do que negócios, a Expozebu deste ano foi marcada por discussões políticas, sanitárias e apresentação de pesquisas. Com o tema Pecuária Sustentável, a feira apresentou algumas novidades, como o projeto de sustentabilidade, desenvolvido pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) em parceria com diversas entidades. O projeto destacou temas como compostagem de resíduos do gado, uso racional de água para lavagem dos animais, coleta seletiva e divulgação de novos estudos nessa área.

Outro destaque da feira este ano foi a reunião entre os integrantes das comissões de agricultura da Câmara e do Senado Federal. É o terceiro ano consecutivo que a reunião é realizada durante a Expozebu. Um dos temas discutidos foi a legislação ambiental. O pesquisador Evaristo Eduardo de Miranda, da Embrapa Monitoramento por Satélite, apresentou aos parlamentares um estudo no qual mostra que mais de 2 milhões de propriedades rurais desapareceriam caso a atual legislação ambiental fosse cumprida "ao pé da letra".

LEILÕES

A média geral dos leilões realizados durante a Expozebu foi de R$ 42.824 por lote. O animal mais caro comercializado foi a fêmea nelore Elegance VI, da Unimar, vendida no leilão Elo de Raça, por quase R$ 1,5 milhão. No mesmo evento, 50% da fêmea Sicca FIV de Garça foi comercializada por R$ 861 mil. Outro destaque dos leilões foi o touro da raça gir Jaguar TE do Gavião. Metade da posse do animal foi vendida por R$ 660 mil, durante o leilão 1º Confiança Gir Leiteiro.

INFORMAÇÕES:

No site www.abcz.org.br