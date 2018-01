Expresso portátil, preparado a mão Imagine poder tomar café expresso em qualquer lugar. Detalhe: feito por você, com uma cafeteira manual. Para entender como a Handpresso Wild funciona, Paladar fez o teste. O processo de extração do café é simples. A primeira e mais difícil etapa é bombear para dar pressão. Algo como encher um pneu de bicicleta. Mas passado o teste de força ou "jeitinho", basta colocar água quente, um sachê com café e, apertar a válvula que libera pressão para fazer um expresso com crema. Vantagens? Ela é pequena, cabe na bolsa ou na gaveta. Desvantagens? O preço estimado em R$ 500. E o primeiro passo, que exige certa disposição. A máquina francesa chega às lojas em junho, importada pela Alimport (SAC.: 11 3392-2202).