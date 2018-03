Expresso Tiradentes em SP terá trecho de metrô leve O corredor de ônibus Expresso Tiradentes, na capital paulista, terá um trecho de 22,3 quilômetros de metrô leve, anunciaram hoje o prefeito Gilberto Kassab (DEM) e o governador do Estado de São Paulo, José Serra (PSDB). O VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) é um trem com vagões menores que tem pneus mas anda sobre trilhos e substituirá o corredor de ônibus projetado para ir de Vila Prudente até Cidade Tiradentes, na zona leste. Com a alteração, o custo do projeto passa de R$ 600 milhões para R$ 2,3 bilhões, sendo R$ 1 bilhão da Prefeitura e R$ 1,3 bilhão do governo do Estado.