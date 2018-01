Extralife lança leitor para 16 cartões de memória Não é raro o usuário médio lidar com vários tipos diferentes de cartões de memória, usando um tipo na câmera digital, outro no PDA ou na filmadora digital. A coisa piora quando a empresa lida com fotografia digital, afinal existem vários tipos diferentes de dispositivos de memória. É esse tipo de necessidade que levou à criação dos leitores múltiplos. E o mais novo deles é o novo modelo da brasileira Extralife, que consegue reconhecer até 16 tipos diferentes de cartões de memória. Além disso, ele funciona como um HUB para portas USB (o equivalente a um ´benjamim´ para tomadas de força). Basta ligar o aparelho a uma das portas USB do seu micro para tê-la multiplicada por três. O Card Reader 16 in 1 é compatível com cartões Compact Flash I e II, Micro Drive, SMART Media, Multi Media Card I e II, Mini-MMC, Secure Digital, Mini-Secure Digital , Cartões XD, Memory Stick normal, Pro, Duo e Pro Duo, Magic Gate e MG Duo Card. Apenas para os modelos Mini-SD e Mini-MMC é necessário um adaptador para completar a leitura do conteúdo dos cartões. O preço sugerido no Brasil é de R$ 120.