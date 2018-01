Extralife lança mouse que funciona como telefone VoIP A fabricante e distribuidora de produtos Extralife lançou no mercado brasileiro um novo mouse ótico que traz embutido um microfone e alto-falante viva voz para portas USB. O mouse é plug and play, ou seja, é reconhecido automaticamente assim que é conectado à porta USB do micro (desde que rodando os sistemas Windows XP ou 2000). O mouse tem sensor ótico de 800dpi e possui um chip independente para realizar as conferências de voz em programas como o Skype ou outros aplicativos de voz sobre IP (VoIP), e custará R$ 89,00 no mercado brasileiro.