Extralife lança pen drive temático para Copa A cada quatro anos a história se repete: de olho nos torcedores, as empresas lançam no Brasil os mais variados produtos temáticos e uma das primeiras linhas do tipo é de pen drives da brasileira Extralife. É bem verdade que o único elemento alusivo ao torneio é a estampa de reproduções de bolas de futebol em seu corpo. A linha tem modelos com capacidades que vão de 128 MB a 2 GB, e que devem custar entre R$ 99 e R$ 469, respectivamente.