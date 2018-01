Extralife lança telefone IP para microcomputadores A Extralife, que já conta com linhas próprias de pen drives e cartões de memória, está entrando no mercado de aparelhos para voz sobre IP. Seu primeiro lançamento no mercado é voltado para usuários de PCs e custará R$ 99. O telefone USB é indicado para usuários de programas como o Skype, MSN, Google Talk e Yahoo Messenger. O aparelho é conectado à porta USB de um micro com Windows 2000 ou XP e suas teclas de menu, discagem, atendimento e volume podem ser ajustadas conforme o software empregado pelo usuário. O principal argumento para o sucesso do equipamento no país são as pesquisas de adesão às novas tecnologias. O Brasil já possui o quarto maior número de usuários do Skype no mundo (3,8 milhões) - atrás apenas de mercados já desenvolvidos como os Estados Unidos, Alemanha e Polônia. Com este e outros produtos de tecnologia, a empresa quer alavancar um crescimento de 30% em sua operação no país.