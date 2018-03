Extrema direita francesa e britânica obtém grandes vitórias no Parlamento da UE

Partidos da extrema esquerda e da extrema direita ampliaram suas bancadas devido ao baixo comparecimento às urnas, obtendo ganhos em muitos países, embora na Alemanha, o maior Estado-membro da UE, com o maior número de assentos, e na Itália, o centro pró-europeu se manteve estável.

Em uma votação que levantou mais dúvidas sobre o futuro de longo prazo da Grã-Bretanha na União Europeia, o Partido Independente do Reino Unido, de Nigel Farage, ficou à frente do Partido Trabalhista, de oposição, e do partido conservador do primeiro-ministro David Cameron confortavelmente com quase metade dos resultados declarados.

Uma jubilante Le Pen, cujo partido ficou à frente dos Socialistas do presidente francês François Hollande, disse aos apoiadores: "As pessoas falaram alto e claro ... elas não querem mais ser lideradas por aqueles fora das nossas fronteiras, por comissários da UE e tecnocratas que não são eleitos. Eles querem ser protegidos da globalização e retomar as rédeas de seus destinos."

Com 80 por cento dos votos apurados na França, a Frente Nacional tinha ganho 26 por cento dos votos, confortavelmente à frente da oposição conservadora UMP, com 20,6 por cento, e os socialistas com 13,8 por cento, na sua segunda derrota pesada em dois meses depois de perder dezenas de prefeituras março.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os primeiros resultados oficiais nas 28 nações do bloco mostraram que partidos pró-europeus de centro-esquerda e centro-direita mantiveram controle de cerca de 70 por cento dos 751 assentos no parlamento, mas o número de membros eurocéticos irá mais que dobrar.