F1 dará dobro de pontos ao vencedor da última corrida em 2014

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) disse que a mudança, depois de uma temporada marcada pelo domínio da Red Bull e do tetracampeão Sebastian Vettel, foi aplicada imediatamente e vai "maximizar o foco no campeonato até o fim da campanha".

Vettel, de 26 anos, venceu as últimas nove provas de 2013 e conquistou seu quarto título com três corridas de antecedência.

O último Grande Prêmio do próximo ano será em Abu Dhabi, em 23 de novembro.

Uma mudança no sistema de números dos pilotos também foi acordada, sendo que eles vão carregar o mesmo número por toda a carreira, em vez de terem um novo a cada ano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O número um será reservado para o campeão do mundo, caso ele decida usá-lo. Se mais de um piloto escolher o mesmo número, será dada preferência ao que terminou mais bem colocado no campeonato do ano anterior.

O princípio de uma penalidade de cinco segundos para infrações menores também foi aceito para 2014, e as equipes vão discutir como deve ser aplicado.