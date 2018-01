Fã do game Grand Theft Auto é preso por roubo de automóvel Shylo Kujawski seria mais um ladrão de carros corriqueiro e que não foi capaz de evitar sua prisão, no Canadá. Mas Kujawski tem algo que o diferencia dos demais jogadores: uma fixação pelo game Grand Theft Auto, em que o jogador é um ... ladrão de carros. OS policiais que o prenderam identificaram o ladrão por conta de uma tatuagem em suas costas, alusiva ao jogo. Ele foi preso após uma tocai armada num subúrbio de Vancouver onde vários roubos de carros foram relatados. (Com Agências Internacionais)