Fã também usa a web para ajudar bandas Se as bandas de rock gastam um tempão para divulgar seu trabalho na rede mundial, seus fãs também mergulham na internet. Tanto para acompanhar as atualizações de seus ídolos como para ajudar a espalhar as músicas para outros. A estudante Amanda Leme, de 18 anos, por exemplo, é fanática pelo NX Zero. Ela não perde um show do grupo. "Uma amiga minha me mostrou o som deles há cinco anos. Desde então, entro toda hora na internet só para ver se eles fizeram alguma atualização", diz ela, que é associada ao fã-clube. "Acho sensacional poder acompanhar eles onde quer que estejam." Já a estudante Flávia Alvim, de 20 anos, fã do Scracho, resolveu ela mesma criar o fã-clube da banda. E fica várias horas ao dia na internet. "Ajudo muito na divulgação. Vou a comunidades do Orkut parecidas com o som deles para divulgar, deixo recados em perfis do Orkut e, sobretudo, fico com a página do MTV Overdrive aberta para votar o dia inteiro no clipe deles." Exagero? Para a "produtora de eventos" Erica Imenes, de 18 anos, significou experiência. E possibilidade de lucro. Depois de passar cinco anos como organizadora do fã-clube do NX Zero, ela diz que aprendeu a "fórmula" para fazer um grupo de rock jovem. Juntou mais quatro amigas e montou a Hot Stuff. Por R$ 3,5 mil, promete dar um banho de loja – com roupa, cabelo, página na internet, gravação de músicas e de clipe, sessão de fotos, divulgação de perfil da rede social e até assessoria de imprensa – e transformar grupos desconhecidos em um NX Zero genérico. "Tenho experiência. Acompanhei toda a ascensão do grupo e juntei profissionais de primeira. Além de minhas amigas, tenho acordos com loja de roupa, cabeleireiro, produtora de vídeo e estúdio de gravação. Tudo para fazer do grupo um sucesso." Interessou? É por sua conta e risco.