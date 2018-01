Faap abre inscrição para vestibular do segundo semestre

A Fundação Armando Alvares Penteado (Faap) está com as inscrições abertas, até 27 de julho, para o processo seletivo deste segundo semestre. As inscrições podem ser feitas pessoalmente, por telefone ou através da internet, e a prova será realizada no dia 30, a partir das 19h. Os cursos oferecidos para o segundo semestre são: Administração (matutino e noturno), Ciências Econômicas (matutino e noturno), Relações Internacionais (matutino e noturno), Direito (matutino), Sistemas de Informação (noturno), Educação Artística (matutino), Seqüencial em Produção Cultural (noturno), Seqüencial em Moda (noturno), Design (matutino e noturno), Arquitetura (vespertino), Publicidade e Propaganda (matutino e noturno), Relações Públicas (noturno) e Rádio e TV (matutino e noturno) Neste ano, a Faap passa a oferecer um curso seqüencial em Produção Cultural, cujas turmas devem ser iniciadas em agosto. Vinculado à Faculdade de Artes Plásticas, o curso terá duração de dois anos.