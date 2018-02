FAB faz buscas por bimotor desaparecido desde domingo

Um avião bimotor do modelo Seneca PA-34 está desaparecido desde domingo, 10. A aeronave decolou às 12h15 em Paraty, no litoral oeste do Estado do Rio de Janeiro, e tinha como destino o Campo de Marte, em São Paulo, mas não pousou na capital paulista. O avião tem capacidade para até seis pessoas, mas apenas três - incluindo o piloto - embarcaram, conforme a Força Aérea Brasileira (FAB).

As buscas tiveram início ainda no domingo, envolvendo três helicópteros da FAB, do Exército e do Grupamento Aéreo da Polícia Militar de São Paulo. Na manhã desta segunda-feira, 11, as buscas ganharam o reforço de um avião SC-105 Amazonas da Base Aérea de Campo Grande (MS). A aeronave decolou em Pirassununga (SP) para se engajar à tarefa de encontrar o Seneca desaparecido.

Segundo a FAB, as buscas deverão prosseguir até o final do dia e, se houver necessidade, serão retomadas na terça-feira.