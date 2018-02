FAB leva donativos para vítimas das chuvas no Norte

Ontem, uma aeronave C-130 Hércules decolou de Brasília transportando 270 colchões para São Luís, no Maranhão, cidade em que foi decretado estado de emergência por 180 dias. Segundo a Defesa Civil do Estado, milhares de desabrigados estão principalmente nas cidades de Trizidela do Vale, Pedreiras, Bacabal, Codó, São Luís de Gonzaga, as mais atingidas pelas cheias decorrentes das fortes chuvas que castigam a região.

Hoje pela manhã, um avião da FAB partiu do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, com 35 homens do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que vão ajudar as vítimas de enchentes em São Luís. Eles levaram também botes salva-vidas, coletes de mergulho e equipamentos hidráulicos. Outra aeronave da FAB vai decolar por volta das 21h30, em direção ao Maranhão, com 7,5 toneladas de alimentos e 8 toneladas de medicamentos.

Outros voos para São Luís estão previstos para este final de semana e também na segunda-feira, a partir de São Paulo, com 500 cestas básicas de alimentos, medicamentos e colchões, além de outros donativos. Os mesmos aviões fazem transporte também para Teresina, no Piauí, com mais 500 cestas e outras doações. A capital piauiense é outra cidade em que foi decretado estado de emergência. Outros quatro voos programados irão decolar de Belém, no Pará, com destino a Rio Branco. Para a capital do Acre, devem ser ainda transportadas 48,5 toneladas de alimentos.