FAB retoma buscas a helicóptero desaparecido em SP Os helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB) retomaram, às 8h30 de hoje, as buscas ao helicóptero da empresa Avibrás, que desapareceu no último dia 23 de janeiro durante o trajeto entre Angra dos Reis, no Rio, e São José dos Campos, em São Paulo, e transportava o empresário João Verdi Carvalho Leite, presidente da Avibrás, e sua mulher, Sônia. Segundo a FAB, cerca de 92% da área onde está sendo feita a varredura já foi coberta. A área restante, devido às condições topográficas, deverá ser coberta por helicóptero. A previsão é de que até esta quinta-feira toda a área seja vasculhada. Hoje, as buscas estão concentradas na área de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Ainda não há informações sobre o planejamento que será feito após o término das buscas.