Fabio Feldmann lança primeiro livro O ambientalista, consultor e ex-secretário estadual do Meio Ambiente Fabio Feldmann lança seu primeiro livro solo, Sustentabilidade Planetária: Onde Eu Entro Nisso?. Na obra, editada pela Terra Virgem Editora, o ambientalista discorre sobre as consequências das ações humanas sobre a natureza. "A convivência do homem com o planeta deve ser revista sob todos os pontos de vista: desde o individual, das ações cotidianas, até os comunitários e empresariais, pautada por uma postura mais responsável e educativa", afirma Feldmann. O livro aborda questões como a poluição da água e do ar, a fome e a sustentabilidade empresarial. As ilustrações são do designer Ciro Girard.