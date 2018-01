Fábrica de semicondutores ainda não está garantida Durante as negociações para definição do padrão da TV digital, o governo havia apresentado uma condição: europeus, americanos ou japoneses deveriam se comprometer a instalar uma fábrica de semicondutores no Brasil. Os acordos assinados ontem com o governo japonês mostram, porém, que o investimento não está garantido. Segundo o governo, será um criado um grupo de trabalho para discutir a indústria eletrônica. Segundo Hélio Costa, o intercâmbio tecnológico e a formação de pessoal são os primeiros passos para a instalação da fábrica, que poderia levar até cinco anos. "O importante é que começamos o processo que pode ser de longo ou de médio prazo", afirmou o ministro. Não há garantia, porém, de que a fabrica será construída. Num documento chamado Declaração de Intenções, empresas privadas japonesas se dispõem a cooperar para a modernização da indústria brasileira e dizem que "envidarão esforços para acelerar o estudo sobre a possibilidade de investimento futuro na área da indústria eletrônica, incluindo a de semicondutores". O termo de compromisso assinado entre os governos do Brasil e do Japão também não assegura a implantação da fábrica. "O governo do Japão cooperará com o governo do Brasil na elaboração, por parte do Brasil, de um plano estratégico para o desenvolvimento da indústria de semicondutores, com vistas a investimentos japoneses no Brasil", diz o documento.