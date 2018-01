Fábrica de vodca russa compra site vodka.com por US$3 mi O bilionário russo por trás da maior fabricante de vodca da Rússia pagou US$ 3 milhões pelo domínio vodka.com. A compra faz parte de uma tentativa de expandir a empresa para o mercado norte-americano, informou um operador. A Sedo.com, unidade de domínios da alemã United Internet, informou que atuou como agente de venda no negócio. O conglomerado Russian Standard, controlado por Roustam Tariko, pagou os US$ 3 milhões para um vendedor que não teve sua identidade revelada. A transação foi concluída em 4 de dezembro, informou a Sedo.com. A Russian Standard entrou no mercado norte-americano em setembro de 2005, com a sua marca Imperia. A receita da bebida foi descoberta no século 19 pelo cientista russo Dimitri Mendeleev, inventor da tabela periódica dos elementos. O preço pago pelo vodka.com está entre os maiores já revelados em negociações de endereços genéricos da Web. Em maio, o diamond.com foi vendido por US$ 7,5 milhões para a rede de varejo de jóias Ice.com. Já o business.com foi vendido pela mesma quantia em 1999. Este ano, uma fonte informou à Reuters que o sex.com foi vendido por US$ 12 milhões para uma companhia norte-americana sediada em Boston chamada Escom. O valor exato da transação nunca foi revelado.