Fabricação de telas de plasma cresce 87% no mundo A queda nos preços pela competição e lançamento de novas tecnologias aqueceu a procura por TVs de tela plana e alta definição, fazendo com que a indústria mundial de displays de plasma quase dobrasse sua produção. De acordo com um levantamento da consultoria especializada em TVs e monitores DisplaySearch, divulgado ontem, a fabricação mundial de telas com esta tecnologia cresceu 87% em todo o mundo na comparação com mesmo período do ano passado. Para a consultoria, o plasma é a tecnologia dominante nas telas com dimensões entre 40 e 44 polegadas. Isso está acontecendo apesar da crescente disponibilidade de modelos de LCD TVs nessa mesma faixa de tamanho e cujos custos, embora mais caros, estão se aproximando dos modelos de plasma. Mas há uma ligeira queda: o plasma domina 65% do total de equipamentos nesta faixa neste trimestre contra 68% do trimestre anterior encerrado em março. Nos EUA, a venda de telas de plasma cresceu 85% na comparação ano-a-ano (o país corresponde a 32% do mercado mundial de telas com esta tecnologia). Cerca de 42% das telas vendidas naquele país são de alta definição (com 720 linhas horizontais ou mais). Entre as marcas, a Panasonic é a líder mundial no segmento, com 22%. As cinco marcas mais vendidas incluem ainda a LG, Samsung, Philips e Hitachi, nesta ordem.