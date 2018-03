Fabricante afirma que recall do Tylenol é voluntário

A fabricante afirma que o recall foi iniciado no dia 29 de abril deste ano e que, "de forma voluntária, a empresa iniciou nesta data o recolhimento destes 19 lotes do Tylenol gotas 200 mg, 15 ml das farmácias e distribuidores de todo Brasil". Segundo Janssen-Cilag, o recolhimento de 19 lotes do produto das farmácias e distribuidores de todo Brasil já tinha começado no final de abril.

O problema envolve o gotejador da embalagem do produto. Por isso, a fabricante ressalta a importância do uso correto do medicamento, que não deve ser administrado diretamente na boca do consumidor. A empresa lembra que a decisão pelo recall foi comunicada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e ao Departamento de Defesa ao Consumidor (DPDC) do Ministério da Justiça.

Caso o consumidor queira devolver o produto, ele poderá ser ressarcido. Para isso, será necessário entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa, pelo telefone 0800 7286767 ou pelo site www.tylenol.com.br.

Nesta quarta, 22, o Ministério da Justiça divulgou uma nota informando que mais de 3 milhões de embalagens do medicamento Tylenol (paracetamol) 200 mg/ml - apresentação gotas, fabricado entre dezembro de 2011 a novembro de 2012, seriam recolhidas do mercado por apresentar a possibilidade de o gotejador da embalagem se desprender totalmente ou parcialmente do frasco, com risco de superdosagem do medicamento. A campanha de recall começará na segunda-feira, 27, e abrange 3.384.432 embalagens do produtos com numeração de lote, não sequencial, compreendida entre os intervalos PPL055 a RJL123, informou o ministério.

Conforme a nota do MJ, a Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda, fabricante do produto, protocolou campanha na Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça (Senacon/MJ) e informou que a superdosagem traz riscos de danos graves ao fígado, náusea, outros sintomas gastrointestinais e elevação das enzimas hepáticas. Os sintomas relatados foram sonolência e enjoos.