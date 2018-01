Fabricante de chips Qualcomm pode enfrentar investigação antitruste da UE

Um processo na União Europeia viria em momento desconfortável para a Qualcomm, que busca encerrar uma investigação do regulador chinês de preços sobre práticas de monopólio.

A fabricante britânica de chips para celular Icera, comprada pela Nvidia em 2011, levou queixas à Comissão Europeia em junho de 2010, acusando a Qualcomm de comportamento anticompetitivo.

Os detalhes da reclamação nunca foram tornados públicos. Uma pessoa familiarizada com o assunto, porém, disse que a Icera acusou a Qualcomm de usar incentivos relacionados a patentes e de adotar uma política de preços com caráter de exclusão em seus chipsets para desencorajar clientes a fazer negócios com rival.

Até o momento, o problema aparentemente não estava na agenda da Comissão.

Mas reguladores decidiram acelerar o processo, após o segundo tribunal mais alto da Europa manteve, em junho, uma multa recorde da UE de 1,1 bilhão de euros contra a fabricante norte-americana de chips, a Intel, por abusar de sua posição dominante no mercado, segundo uma das fontes.

O porta-voz da Comissão para políticas de competição, Antoine Colombani, não quis comentar, e a Qualcomm fez o mesmo. Empresas podem ser multadas em até 10 por cento de suas receitas globais por quebrar as regras antitruste da UE.

(Por Foo Yun Chee)