Fabricante do BlackBerry dobra faturamento no terceiro trimestre

A empresa canadense Research in Motion (RIM), fabricante do BlackBerry, disse nesta quinta-feira que teve um faturamento de US$ 1,67 bilhão durante o terceiro trimestre do ano, o dobro do que obteve durante o mesmo período de 2006. O número também representa um aumento de 22% em relação ao segundo trimestre, quando a empresa obteve US$ 1,37 bilhão. Desse total, 80% corresponderam à venda do BlackBerry. Outros 14% foram arrecadados nos serviços, 4% em softwares e 2% em outras áreas. O lucro da companhia foi de US$ 370,5 milhões, mais que o dobro dos US$ 175,1 milhões do mesmo período do ano anterior. Nesse trimestre, a empresa acrescentou 1,65 milhão de novas assinaturas e distribuiu 3,9 milhões de aparelhos, que permitem receber e mandar e-mails em tempo real, além de operar como telefones. O BlackBerry conta hoje com cerca de 12 milhões de usuários no mundo todo. "O rendimento no terceiro trimestre foi sólido, com a forte adoção de produtos BlackBerry", disse Jim Balsiller, executivo-chefe da empresa. A RIM afirmou que calcula que sua renda no fim do quarto trimestre fiscal, que termina em 1 de março de 2008, fique entre US$ 1,8 e US$ 1,87 bilhão.