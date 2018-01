Fabricantes acham exagero ampliar pólos de TV Digital A informação de que o presidente Lula pretende ampliar o número de estados que abrigarão centros de tecnologia para semicondutores foi recebida com reservas pelo setor. Um executivo da indústria de eletroeletrônicos classificou a informação como um "exagero". Segundo ele, apenas quatro estados - São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul - teriam condições tecnológicas de abrigar centros de desenvolvimento e projeto de chips com escala suficiente para atender a uma demanda comercial de semicondutores. A propaganda eleitoral petista, em que a informação foi divulgada, relacionou seis estados como capacitados para receber o que chamou de "pólos iniciais de semicondutores". A propaganda também informa que o primeiro núcleo da TV Digital será instalado na Zona Franca de Manaus. "Mentira não é, mas é um exagero", disse o executivo ao comentar que a Bahia e o Amazonas estão "um pouco atrás" em termos de tecnologia para a instalação do pólo inicial. Esse executivo ressaltou que, quando o governo fala na criação de "pólos iniciais", pode se referir a centros de pesquisa de menor porte que não dispõem de pessoal e tecnologia suficientes para desenvolver projetos em escala industrial. Segundo ele, em quase todas as universidades do país há centros de engenharia que podem criar núcleos de pesquisa em microeletrônica. Mas, disse, alguns estados em particular estão muito mais adiantados nessa área, como São Paulo, onde o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) estuda a tecnologia dos semicondutores há muitos anos, ou o Rio Grande do Sul, onde está instalado o Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), que já projeta chips que podem usados na TV digital. Para ilustrar seu raciocínio, o executivo fez uma alusão à indústria automotiva. Segundo ele, em quase em todas as universidades do país há cursos de engenharia mecânica no qual estudantes e professores desenvolvem protótipos de automóveis ou de motores. Mas só alguns poucos Estados possuem indústrias automobilísticas.