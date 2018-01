Fabricantes de celulares formam aliança Linux Fabricantes de celulares e operadoras querem incentivar a adoção de plataformas de código aberto na área de telefonia móvel e, para tanto, vão criar um consórcio para criar novas ferramentas e aplicações. O grupo conta com as fabricantes de celulares Motorola, NEC, Panasonic e Samsung, além das operadoras NTT DoCoMo e Vodafone. A união das companhias visa criar uma base unificada de conhecimento e promover sinergias, já que até aqui cada fabricante criava uma distribuição, ou seja, uma versão própria do Linux para seus aparelhos, o que dificultava a vida de desenvolvedores de serviços, aplicações ou jogos, que tinham de adaptar seus sistemas para cada ambiente diferente que encontravam. O Linux, sistema que pode ser editado e aperfeiçoado livremente por programadores, já é usado em diversos dispositivos móveis como PDAs e celulares como o Rokr E2 da Motorola, que é vendido com uma versão de Linux no mercado asiático. Com a elaboração de trabalhos conjuntos, as companhias também esperam baixar os custos de desenvolvimento e certificação de novos aparelhos. O grupo deve divulgar em breve um conjunto comum de aplicações para desenvolvedores e as empresas que fizerem parte do consórcio também terão uma plataforma comum baseada em Linux.