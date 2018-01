Fabricantes de chips para smartphones cortam custos de clientes com componentes

A demanda por chips de smartphones, necessários para apoiar as capacidades que variam de reconhecimento de voz a fotografias com flash, está crescendo em parte devido a um salto no segmento de baixo custo, mas com pacotes de recursos.

Conforme as fabricantes de telefone expandem a oferta de dispositivos de baixo custo com recursos normalmente reservados apenas aos modelos mais caros, elas precisam manter seus custos à medida que incorporam mais chips nesses aparelhos.

O foco nos custos ampliou a concorrência entre as fabricantes de chips como a Qualcomm e MediaTek.

"No passado, a Qualcomm iria apenas oferecer os chips e o fabricante faria todo o dispositivo", disse David Tokunaga, diretor sênior de gerenciamento de produtos da Qualcomm, à Reuters. "Agora nós oferecemos todo um ecossistema de hardware que torna muito fácil para os clientes apenas ligar e conectar o que querem."

Oferecer chips, hardware e até mesmo o design do telefone ajudou a MediaTek, de Taiwan, a capturar metade do mercado chinês de chips para smartphones, de acordo com um analista. No país, os aparelhos com preço abaixo de 150 dólares foram responsáveis ??por quase 70 por cento de todos os smartphones vendidos no primeiro trimestre deste ano, disse o pesquisador da consultoria IDC.

As vendas globais de smartphones com preço abaixo de 150 dólares devem crescer 17 por cento por ano até 2018, disse Simor Segars, presidente-executivo da ARM Holdings, que desenvolve chips encontrados em quase todos os smartphones.

Em comparação, telefones com preço entre 150 e 300 dólares devem crescer 14 por cento, e aqueles acima de 300 dólares apenas 4 por cento, afirmou ele.

Por Michael Gold