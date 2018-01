Fabricantes de chips para smartphones cortam custos para clientes

A demanda por chips de smartphones, necessários para suportar as capacidades que variam de reconhecimento de voz a fotografias com flash, está crescendo, em parte devido a um aumento do segmento de telefones mais simples mas com muitas funcionalidades.

Enquanto os fabricantes de celulares correm para impulsionar aparelhos mais baratos com recursos anteriormente reservados para os modelos premium, eles precisam manter seus custos sob controle enquanto incorporam mais chips em seus modelos de nível inferior.

O foco nos custos ampliou a concorrência entre os fabricantes de chips como a Qualcomm e MediaTek. Além de cortar preços, eles também estão reduzindo despesas das fabricantes de celular para descoberta e testes de alto-falantes e lentes de câmera que tiram o máximo proveito de seus chips de áudio e fotografia.

"No passado, a Qualcomm ofereceria apenas os chips e o fabricante fazia todo o dispositivo," disse o diretor sênior de gerenciamento de produtos da Qualcomm, David Tokunaga, à Reuters.

Oferecer chips, hardware e até mesmo o design do telefone ajudou a taiwanesa MediaTek a capturar metade do mercado chinês para chips de smartphones, de acordo com um analista. Nesse mercado, os aparelhos com preço abaixo de 150 dólares foram responsáveis ??por quase 70 por cento de todos os smartphones vendidos no primeiro trimestre deste ano, disse a empresa de pesquisa IDC.

"A MediaTek deixa todos os componentes prontos para o cliente, então tudo o que o fabricante tem a fazer é colocá-lo junto ao telefone", disse o analista da SinoPac Securities, Sherman Shang.

((Tradução Redação Rio de Janeiro, 55 21 2223-7132)) REUTERS JS LB