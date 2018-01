Fabricantes de notebooks enfrentam falta de peças

As fabricantes de computadores laptop estão enfrentando a falta de componentes, um quadro que pode piorar neste trimestre, afirmou nesta terça-feira a pesquisadora do mercado de eletrônicos DRAMeXchange. A DRAMeXchange, que também acompanha os preços dos semicondutores, disse que as fabricantes começaram a lidar com uma oferta limitada de telas de cristal líquido, drives para discos rígidos, revestimentos e drives para discos óticos no trimestre passado. "A situação pode ficar mais séria no terceiro trimestre deste ano, no qual as exportações trimestrais devem superar os 25,6 milhões, um aumento de 14,4% na relação trimestre a trimestre", disse a DRAMeXchange. "Haverá tanto um aumento de custos como um volume de exportações menor do que o planejado devido à quantidade insuficiente de componentes."