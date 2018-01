Fabricantes de Taiwan estão prontos para o Windows Vista As principais empresas produtoras de computadores de Taiwan anunciam o breve lançamento no mercado de máquinas com o sistema operacional Vista, da Microsoft, informaram fontes industriais. Asustek, Asus e BenQ já têm modelos preparados para o lançamento, quando o sistema operacional começar a ser vendido, dia 31 de Janeiro. Especialistas taiwaneses prevêem que o Vista seja instalado em 30% dos computadores pessoais vendidos este ano. A proporção deve subir para 50% em 2008. O Centro de Pesquisa de Mercados de Taiwan acredita que o software não terá uma grande participação no mercado antes do terceiro trimestre deste ano. A maioria dos clientes empresariais deverá primeiro testar a sua compatibilidade com os atuais Aplicativos.