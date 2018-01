Fabricantes de telefonia não abrem o jogo Além da Semp Toshiba, outros fabricantes também irão lançar telefones com receptores de TV digital no País? Era o que o Link queria descobrir na semana passada. A reportagem procurou todas as empresas e a resposta foi a mesma na Samsung, Nokia, Motorola e Sony Ericsson: "Os executivos estão muito ocupados. Não irão falar." Na Benq Mobile, a assessoria informou que a empresa não se pronunciaria. Já na LG a resposta foi de que "a filial brasileira ainda não fechou uma posição sobre o assunto com a matriz, na Coréia do Sul". Sem conceder a entrevista pedida, as empresas enviaram notas oficiais sem muitos esclarecimentos. A Samsung enviou um comunicado antigo, já distribuído no ano passado, afirmando que a empresa "deve lançar um modelo no primeiro trimestre", mas não foi especificada a data nem como será o tal aparelho e quanto custará. A Nokia disse, em nota, que "se houver demanda, avaliará o caso". Já a Motorola afirmou que está "testando protótipos" nos padrões europeu e japonês, mas que anunciará "aparelhos específicos mais perto de seus lançamentos". A Benq Mobile, por sua vez, disse que "informações sobre lançamentos só no segundo semestre". R.M