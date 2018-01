Fabricantes querem popularizar notebook Segundo pesquisa realizada pela empresa LatinPanel, com 8,2 mil domicílios, que representam os 42 milhões de domicílios brasileiros, há 20 milhões de lares com telefones celulares. A chamada classe C, que comporta famílias com renda mensal entre R$ 1,2 mil e R$ 3 mil, foi uma das principais responsáveis pela expansão da telefonia móvel. E é de olho nos desejos de consumo dessa classe que os fabricantes preparam novas ofertas. "Quem fez a curva acelerada de crescimento no celular foi a classe C", afirma Ronaldo Miranda, diretor de Marketing e Vendas Móveis da Intel para a América Latina. "Do meio da classe C para cima, já estão comprando notebooks. As máquinas entram na mesma categoria que os PCs. Com o financiamento adequado, o consumidor de menor renda opta por pagar um pouco mais, em troca de mais comodidade." Em 2005, foram vendidos cerca de 300 mil computadores portáteis no País. A expectativa da americana Intel, maior fabricante de semicondutores do mundo, é que este número pelo menos dobre este ano. Segundo a consultoria IDC, as vendas podem chegar a 2 milhões de unidades em 2010. No Brasil, os notebooks têm entre 5% e 6% de participação no mercado de PCs. No México e no Chile, a fatia está em cerca de 20%. No Japão, chega a 60%. Com o dólar fraco e os incentivos fiscais do governo, existem notebooks com preços próximos de R$ 2,2 mil no mercado. No caso do celular, a indústria prevê que a expansão forte irá se desacelerar quando a base chegar a 100 milhões de assinantes, o que está próximo, com os 88 milhões atingidos em fevereiro. "A grande expectativa é que o mercado de troca de aparelhos venha a compensar a queda na aquisição de clientes", diz Oswaldo Mello, da Samsung. Os consumidores de renda menor ainda demoram, em média, mais que um ano para trocar seus aparelhos. O executivo acredita que esse comportamento pode mudar. "No Dia das Mães, o grande sucesso devem ser os aparelhos com câmeras digitais mais simples", diz Mello. "A câmera digital sozinha ainda custa caro e isso estimula a entrada da classe C neste mercado pelo telefone móvel." O diretor da Samsung prevê que, este ano, o mercado brasileiro deve consumir de 30 milhões a 35 milhões de celulares.