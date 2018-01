Fabricar um computador gasta 240 Kg de combustível "É uma necessidade o movimento para um estágio mais verde, mas a maioria do setor de tecnologia da informação nunca será verde, pois seus produtos não são feitos de biomassa", afirma Ruediger Kuehr, pesquisador da Universidade das Nações Unidas e secretário-executivo da Iniciativa para Solucionar o Problema do Lixo Eletrônico (StEP). De acordo com Kuehr, o maior impacto ambiental dos eletrônicos se concentra em sua produção. Para fabricar um único computador são usados 1,8 tonelada de matéria-prima. Só de água são gastas 1,5 tonelada. Outros 240 kg de combustíveis fósseis também são queimados. A empresa de consultoria norte-americana Gartner estima que 2% do total de emissões de gás carbônico (CO2) venha da área de TI. Segundo um levantamento realizado no ano passado, embora exista um esforço para diminuir os gastos energéticos, poucas são as empresas preocupadas com o total de emissões de CO2 e seus efeitos na mudança climática. "A responsabilidade ambiental precisa ser um elemento chave na cultura corporativa, fazendo parte de sua estratégia de cidadania global e considerada como vital para o sucesso da empresa a longo prazo", observa Kami Saidi, diretor de operações da HP no Brasil. J.R.