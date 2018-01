Faça em casa seu próprio atum ‘em lata’. Num Vidro Parece difícil, mas é facílimo preparar atum em conserva, como ensina o chef Pier Paolo Picchi. Você vai precisar de 1 kg de atum fresco, um punhado de alecrim, tomilho, alho, azeite e sal. Há duas maneiras de fazer. Se preferir conservar no azeite, corte o atum em pedaços, ponha numa panela e cubra com azeite, ervas e alho. E aí é só cozinhar. Se preferir, cozinhe o atum na água,com os mesmos temperos. Mas nos dois casos, você vai ter de esterilizar os potes. Guarde o atum nos vidros, tampados, na geladeira. Veja também: Todo chef tem sua lata de atum na manga Para esterelizar o vidro: se for reutilizar uma embalagem, lave-a muito bem. Em seguida leve-a ao fogo numa panela alta o suficiente para cobrir todo o vidro com água. Assim que ferver, deixe no fogo por mais 15 min. Tampa de metal pode ir ao fogo junto com o vidro, mas, atenção, não tampe o pote. No caso de tampa de plástico, coloque-a na água apenas nos últimos 5 min. Esterelize os vidros no momento em que for utilizá-los.