FAÇA SEU WIKI Entre em sites como wiki.zoho.com ou www.wikia.com, crie uma conta e clique nos botões para determinar as principais características do seu wiki. Fique atento para deixar o wiki público (para edição de qualquer um) ou privado (aberto apenas para quem você aprovar). Você pode usar, por exemplo, para deixar uma agenda telefônica online ou para editar documentos com amigos. Você vai ter um endereço próprio na internet, também como no caso de blogs. Distribua o endereço e passe a compartilhar informações.