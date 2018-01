Faça seus papéis de parede pela internet Uma saída para criar um papel de parede sem precisar fazer o próprio desenho é utilizando um dos sites na internet onde você escolhe um fundo de tela interessante e ainda coloca efeitos na imagem. Eles são gratuitos e fáceis de usar, apesar de serem em inglês. Dos três sites testados pelo Link, o mais completo é o Zedge. Ele só exige que você faça um cadastro antes. Você pode criar papéis de parede a partir de modelos oferecidos pelo site. Para começar, entre na página e clique no link "Name Logo Tool" no lado esquerdo. Em seguida escolha se quer usar um fundo de tela de uma única cor ou então um dos modelos de imagens do Zedge. Depois selecione qual o tipo de letra do papel de parede. No próximo passo você escreve seu nome ou uma frase qualquer dividida em duas linhas. Esse texto vai aparecer no papel de parede. Escolha também o tamanho da letra e suas cores. Se preferir não colocar texto, deixe em branco. Por último selecione qual o fabricante e o modelo do seu celular. Assim o site calcula qual é o tamanho exato da tela do telefone. Clique no botão "Create Name Logo" e depois em "Download to PC". Agora transfira a imagem para o seu celular. Com o Zedge você também cria fundos de tela em movimento, os chamados gifs animados. Mas antes é preciso ter certeza que o seu celular é compatível com esse tipo de arquivo, identificado pelo formato ".gif" no final do nome da imagem. Para fazer um papel de parede animado, clique em "ScreenSaver Tool" também no lado esquerdo da página. Outro site bacana para criar fundos de tela em movimento é o Red Dodo. Se você tem um celular Nokia ou Sony Ericsson, pode criar um tema para o seu celular no Zedge. Você modifica não só o fundo de tela, mas também as cores do relógio e até a imagem de fundo do menu do celular. Para isso clique na ferramenta "Theme Maker". Agora, se você quer usar uma imagem gravada no PC, vá na opção "Personaliser". Clique em "Arquivo", escolha a imagem no computador e aperte o botão "Upload and Continue". Escolha o modelo do seu celular e faça o corte do papel de parede no tamanho da tela do telefone. Dá até para colocar alguns efeitos para enfeitar a imagem. Existe outro site, o MoboPic, que também conta com essa ferramenta de corte. F.S.