Faça sua música se destacar no celeiro da web

Quer fazer música? Então corra para a internet. Com o declínio das gravadoras e a facilidade em divulgar o trabalho pelo meio virtual, a rede virou "o" celeiro de novos músicos e já transforma o cenário da música. Se antes poucos artistas faziam sucesso entre milhões de pessoas, a multiplicação de opções faz com que, pouco a pouco, milhares de artistas façam sucesso em nichos menores. Já são 70 mil perfis de artistas brasileiros no MySpace e 57 mil no Trama Virtual. Entre tantas opções, despontam ilustres desconhecidos para o público em geral como Gloria, Vanguart, Móveis Coloniais de Acaju, Dance of Days... Eles chegam a ter comunidades no Orkut com até 30 mil membros e rodam o Brasil em shows. Mas como se destacar no meio de tanta diversidade? "Não tem mais essa de gravadora, assessoria de imprensa, jabá no rádio... Tudo depende de você. É preciso usar a criatividade para se divulgar. E a web abre espaço", diz o músico baiano Lucas Santtana, de 37 anos (www.diginois.com.br). Por conta de seu "faça você mesmo", ele já foi até apontado pelo The New York Times como uma das revelações nacionais. Atualmente, artistas iniciantes têm abusado, além de redes sociais de música, de ferramentas como fotolog, YouTube e até Orkut. Tudo para fidelizar o público. "Se antigamente o artista precisava correr atrás das únicas seis, sete gravadoras, hoje ele tem um espaço ilimitado. Mas lógico, nem todo mundo fará sucesso", diz um dos sócios da Trama, João Marcelo Bôscoli. Entre milhares de novos artistas, há de tudo: MPB, rap, samba, reggae, etc. Embora os representantes de todos os estilos estejam tentando um lugar ao sol – com bons exemplos de que a internet funciona –, quem está se saindo melhor são os roqueiros. Bandas jovens (também chamadas de "emo", embora muitos grupos torçam o nariz para o rótulo) criaram uma verdadeira "fórmula do sucesso". Com som muitas vezes parecido, tentam seguir a trilha aberta na internet pelas bandas NX Zero, Fresno e Strike, que bombaram na internet, assinaram com uma gravadora e hoje tocam no rádio e até em abertura de novela. O segredo? Música (boa) na web, busca desenfreada por fãs, fotolog, videolog e participação em festivais de rock, que se multiplicam e chegam a reunir até 6 mil pessoas. Nesta edição, o Link dá dicas para quem quer tentar um lugar ao sol no concorrido cenário da música na web. Também mostramos quem é a nova geração de músicos que está despontando com as novas oportunidades da rede. Aperte o play.