Faça um cartão de visitas virtual Além de ser uma forma prática de reunir todo o conteúdo 2.0 no mesmo lugar, os serviços de LifeStream são também uma espécie de de cartão de visitas do século 21. Afinal, de um jeito ou do outro acaba-se concentrando em um único espaço todas as informações sobre uma pessoa. "É mais do que isso – pois o cartão é o resumo do resumo. Se eu falo que uso tal serviço de fotografia no agregador, o cara que quiser saber mais sobre esse assunto pode visitar o meu espaço na mesma hora", aponta a jornalista Iracema Sydronio. Porém, já há um serviço – brasileiro – que tem mesmo o ideal de ser um cartão de visitas do século 21: o www.meadiciona.com.br. Ele é bem simples e nem chega a atualizar as informações colocadas em blogs, por exemplo – apenas redireciona o internauta para o perfil do Twitter, Picasa, Tumblr, e por aí vai. O MeAdiciona permite incluir mais de 50 serviços. Para cadastrar-se nele basta clicar em "Registrar" e colocar os dados pessoais, e-mail e uma foto. Depois escolhe-se quais serviços publicar. Por exemplo: ao escolher pelo Orkut, só é preciso digitar a URL de seu perfil Feito isso, o site fornece um endereço personalizado: www.meadiciona.com.br/seunome. O blogueiro Gabriel Tonobohn, de 21 anos, colocou em seu perfil (www.meadiciona.com.br/tonobonh) as principais redes sociais do qual faz parte. "Tem lá todas as informações sobre mim. Hoje, alguns conhecidos até colocam em seu cartões de visitas os seus links no MeAdiciona, em vez do telefone e do celular", comenta.