Facebook adicionará mais bancos à IPO, dizem fontes

Deutsche Bank, Credit Suisse e Citigroup estão entre os bancos que serão provavelmente adicionados, disseram as fontes que não quiseram ser identificadas porque não estão autorizadas a falar publicamente.

A adição de novos bancos coincide com um aumento no tamanho da linha de crédito do Facebook, que atualmente é avaliada em 2,5 bilhões de dólares.

Uma fonte disse que a linha de crédito pode estar na faixa de 5 bilhões de dólares, mas que o valor ainda está em fluxo.

Um porta-voz do Facebook se recusou a comentar. Representantes do Deutsche Bank, Citigroup e Credit Suisse também se recusaram a comentar.