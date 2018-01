Facebook busca mercado chinês com domínio '.cn'

A rede social Facebook, que recebe 250 mil novos membros por dia, entrou no segundo maior mercado de internet do mundo ao registrar um domínio ".cn" na China. Ainda não está definido quando o serviço em chinês entrará no ar. De qualquer forma, já há 100 mil usuários chineses da versão em inglês do site, bem como comunidades ligadas a universidades da China, como a Peking University e a Fundan University. O endereço Facebook.cn está registrado em nome da sede americana Facebook Inc, de acordo com resultados de busca divulgados nesta quarta-feira, 31, pelo serviço de domínios oficial China Internet Network Information Centre's Web - www.cnnic.com.cn. O domínio Facebook.com.cn já foi registrado por um indivíduo chinês, mas redireciona o usuário para a página www.facebook.com quando digitado no navegador de internet. Fundado em 2004 pelo estudante de Harvard Mark Zuckerberg, o Facebook tem cerca de 50 milhões de usuários, 60% deles de fora dos Estados unidos. Na semana passada, o site recebeu um investimento de US$ 240 milhões da Microsoft, a compra de 1,6% da empresa, avaliada hoje em US$ 15 bilhões.