Facebook chega a 50 mi de usuários e estréia publicidade

A rede social online Facebook possui agora 50 milhões de usuários, alcançando a marca dois meses antes do previsto nas expectativas da companhia, informou nesta semana o presidente-executivo e fundador, Mark Zuckerberg. Veja também: Redes sociais testam formatos de publicidade dirigida Antes um ponto de encontro para estudantes na internet, onde eles compartilhavam experiências e planejavam eventos, o Facebook cresceu ao abrir as portas ao público geral e a desenvolvedores de softwares prontos, com o objetivo de oferecer novas ferramentas. No mês passado, a Microsoft se tornou sócia minoritária da rede social, o que estimou o valor da empresa em US$ 15 bilhões. Nesta quarta-feira, 7, o Facebook revelou seus planos para oferecer soluções de publicidade, uma forma de aproveitar as informações pessoais postadas por internautas a favor de grandes empresas. A idéia é colocar anúncios pagos nas conversas entre membros (conhecida por scraps), desde que eles aceitem a imposição. Assim, o Facebook dá ao usuário controle sobre que hábitos de compra e outras atividades gostaria de compartilhar com amigos. David Hallerman, analista da empresa de pesquisas eMarketer, alerta que usuários podem não ser tão receptivos a anúncios feitos durante suas conversas. Segundo ele, a recepção é mais eficaz em momentos de leitura de conteúdo. Com a abertura da rede à publicidade, a empresa com sede em Palo Alto, na Califórnia, passa de fenômeno da internet para um modelo de negócio online. Empresas podem criar seus próprios perfis no Facebook e interagir diretamente com consumidores, sem intermediários.