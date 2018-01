Facebook conta com 33 mil aplicativos No quesito personalização, o forte do Facebook, a maior rede social do mundo, certamente não é nas configurações de aparência. O site não permite mexer um milímetro nas cores branco e azul que compõem o perfil. Mas quando se fala em aplicativos, é imbatível: tem nada menos do que 33 mil opções. Quer colocar música no perfil? Há aplicativo. Quer acessar o MSN? Há outra opção. Quer acessar o Orkut sem sair do Facebook? É possível. E que tal descobrir com qual personagem da série Friends você se parece? Pois há aplicativo até para isso. Para adicionar uma destas opções, clique em "aplicativos" e, depois, "procurar mais aplicativos". Há poucos aplicativos em português. Selecione "english" no campo "aplicativos por idiomas" para consultar as opções em inglês, que ficam dispostas em categorias. É preciso uma dose de paciência para encontrar algo bacana entre tanta variedade (veja dicas do Link ao lado). Uma vez escolhido, basta clicar nele e, depois, em "ir para o aplicativo". O Facebook permite organizar os aplicativos de maneira fácil no perfil. Basta arrastar e soltar para cima, para baixo e para os lados. Mas a forma de disposição deles é diferente da do Orkut e do MySpace. O site separa os aplicativos em uma página específica. Só alguns poucos, como o de fotos, podem ficar na página principal do perfil. Para acessar a maioria, é preciso clicar na aba "caixas". Lá, eles ficam dispostos em duas colunas. Você pode reordená-los como quiser. Conheça aplicativos do Facebook