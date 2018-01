Facebook desafia publicidade na TV com campanhas mais inteligentes

A empresa controlada pela Heineken, que zombou das táticas de publicidade rivais no jogo do campeonato de futebol americano, correu no Facebook e no YouTube.

A iniciativa foi um sucesso, gerando nível de resposta online semelhante à de algumas marcas que compraram tempo de TV do Super Bowl.

O diretor de marca Quinn Kilbury disse que os consumidores estavam cansados de clichês de publicidade caros, com narrações dramáticas. "Eles adoram o fato de Newcastle mostrar como as coisas são", disse.

O custo médio de um anúncio de 30 segundos no Super Bowl - que este ano o programa de TV mais assistido nos EUA na história, com mais de 111 milhões de espectadores -foi de cerca de 4 milhões de dólares. O Newcastle disse que sua campanha custou "uma fração" do anúncio do Super Bowl, sem detalhar.

O Facebook busca ganhos com publicidade para elevar suas vendas, disse o analista da eMarketer Debra Aho Williamson. O grupo de análise de mídia prevê que a receita de publicidade do Facebook vai subir de 6,99 bilhões de dólares em 2013 para 10,75 bilhões neste ano, e chegar a 16,96 bilhões dólares em 2016.

