Facebook deve lançar IPO de US$5 bi nesta 4a--IFR

A rede social selecionou Morgan Stanley e outros quatro bancos para lidar com o IPO. O valor de 5 bilhões é apenas uma meta preliminar e pode ser elevada nos próximos meses caso haja demanda de investidores, afirmou o IFR.

Os outros bancos envolvidos são Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital e JP Morgan, segundo o IFR.

Representantes do Facebook não quiseram comentar o assunto.

Segundo o IFR, os documentos definem como maio a estreia da maior rede social do mundo no mercado de ações. A operação poderá ser maior que a própria estreia do Google, que fez um IPO de 2 bilhões de dólares.