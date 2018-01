Facebook está perto de acordo em processo judicial

O Facebook está finalizando um acordo para pôr fim a uma ação judicial movida contra ele por ex-estudantes da Universidade de Harvard que alegam ter tido a idéia original de criação do site de relacionamento, informou o The New York Times nesta terça-feira, 8. Pedidos para arquivamento da ação devem ser apresentados em algumas semanas, segundo reportagem publicada no site do jornal norte-americano, citando uma pessoa informada sobre as negociações. O Facebook foi fundado em 2004 como um site de relacionamento para estudantes da Universidade de Harvard e se expandiu rapidamente. A ação envolve acusações de que o fundador Mark Zuckerberg teria roubado idéias quando foi contratado pelo grupo de estudantes para escrever o programa de um site chamado Harvard Connection. Zuckerberg nega veementemente as acusações. Nenhum porta-voz do Facebook estava imediatamente disponível para comentar a notícia.