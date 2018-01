Facebook ganha versão para cães e gatos nos Estados Unidos

Cães e gatos do mundo inteiro têm agora um ponto de encontro no site de relacionamentos Facebook, um dos mais acessados nos Estados Unidos: são as comunidades virtuais Dogbook e Catbook, que já contam com 750 mil membros. Veja também: Redes sociais reúnem cachorros, bicicletas e tênis Nelas, os donos exibem fotos e vídeos de seus animais de estimação e contam as manias de seus bichinhos. Padstow, uma mistura de Boston Terrier e Pug, mora em Hong Kong, adora passear no parque Wanchai e seus petiscos prediletos são ossos e cerveja. No Dogbook, encontrou três amigos: Cyprus, Randy e Julie. "Criei uma conta para o Padstow no Dogbook como uma maneira de mostrá-lo ao mundo. Sei que todo dono acha que seu cachorro é o melhor, mas o nosso é um cão maravilhoso", escreveu à BBC Brasil o dono de Padstow, Ali Bullock. "Também é uma boa forma de promover a instituição de caridade que o resgatou, e fazer com que outras pessoas adotem animais de estimação em Hong Kong." Para Bullock, a comunidade virtual canina serve ainda para procurar outros cachorros da mesma raça e trocar experiências com os demais donos. "É muito útil", disse. Aos membros localizados nos Estados Unidos e no Canadá, o Dogbook e o Catbook oferecem uma ferramenta de busca para encontrar outros cães e gatos que vivem na mesma vizinhança - quem sabe, para marcar um encontro romântico na pracinha mais próxima ou apenas um passeio entre bons camaradas. No Catbook, a estrela é o gato canadense Fitch, que, após ter aparecido em uma reportagem do jornal Washington Times, registrava 2.235 amigos - entre eles até um galo, Chicky, também do Canadá. As espécies realmente se misturam no mundo virtual. Mesmo sendo um passarinho, Yuki, da Pensilvânia, incluiu seu perfil no Dogbook. Tinha um amigo, o cão Willie Fontana. O Dogbook e o Catbook foram criados há três meses pelo publicitário Geoffrey Roche e seu filho Alex, que moram em Toronto. "Um dia, estávamos jantando e conversando sobre o Facebook. Comentamos que um dos amigos do meu filho havia criado o perfil do seu cachorro como se fosse uma pessoa de verdade. Pensamos na hora: vamos criar o Dogbook", disse Roche à BBC Brasil. Annabelle, a cadelinha da família, inaugurou o site e hoje soma 47 amigos. Roche conta que ficou surpreso com a grande audiência do Dogbook e do Catbook, que descreve, respectivamente, como um "parque virtual" e uma "sala de estar virtual". Na sua avaliação, o sucesso das comunidades mostra como o relacionamento com os animais de estimação mudou ao longo dos anos. "As pessoas estão mais ligadas aos seus animais de estimação. Eles são parte da família", disse. Embora os sites não gerem receita, Roche contratou dois funcionários para ajudá-lo a manter as páginas e criar novas ferramentas. Nos próximos dias, por exemplo, os usuários poderão incluir a data de aniversario de seus bichinhos. Mas nem todos os usuários do Facebook acharam as novas comunidades uma boa idéia. Um membro lançou, em protesto, a comunidade "Dogbook é a coisa mais estúpida que já ouvi". Roche se defende: "Muitas pessoas acham que o Facebook é uma bobagem, mas quando começam a usá-lo vêem que, na verdade, isso é uma coisa legal". Outros usuários reclamam que deveria existir o Reptilebook, para répteis - mas a idéia não esta nos planos de Roche. "Você não interage da mesma maneira com uma cobra", falou o publicitário. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.