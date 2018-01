'Facebook não é o novo Google', afirma analista

A popular rede social Facebook é um fenômeno com 200 mil novos usuários a cada dia e que acaba de se transformar numa das firmas de mais valor da web. Mas no setor tecnológico há opiniões diversas sobre o êxito do Facebook e a oferta milionária da Microsoft, que pagou US$ 240 milhões por 1,6% do site. Richard Tobaccowala, diretor da divisão de imprensa do grupo publicitário Publicis, diz que o Facebook não é o novo Google, uma empresa com a qual é comparado freqüentemente. "Facebook só tem enormes grupos de pessoas comunicando sem expressar interesses específicos", disse Tobaccowala à revista The Economist antes da operação da Microsoft ser divulgada. Para outros especialistas, uma oferta como essa sobrevaloriza a companhia, já que os usuários costumam ignorar a publicidade do site e os anúncios não estão relacionados com seus interesses e dados demográficos. Já no Google o anunciante conhece os interesses do usuário, que assim se transforma num cliente potencial. Além disso, a publicidade é valorizada pelos internautas, pois está relacionada com os termos que buscam, acrescentou Tobaccowala. A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 24, que adquiriu 1,6% de participação no capital do Facebook, por US$ 240 milhões. A empresa superou uma oferta do Google, que também negociava a compra de uma parte do site de relacionamentos. A oferta avalia o Facebook em quase US$ 15 bilhões, nada mal para uma empresa fundada em 2004 pelo estudante - hoje com 23 anos - Mark Zuckerberg. O lucro da companhia não deve ultrapassar US$ 100 milhões em 2007, segundo previsões. O Facebook já tem 47 milhões de "viciados" no mundo todo, que podem criar o seu próprio site e se comunicar com outros usuários da comunidade. Zuckerberg é um jovem tímido que sempre calça sandálias Adidas dos anos 80 e se transformou no "menino lindo" do Vale do Silício. O criador do Facebook disse em várias ocasiões que quer manter a independência da firma que, segundo ele, será cotada na bolsa algum dia. Os analistas afirmam que os US$ 240 milhões da Microsoft permitirão que o Facebook amplie o número de funcionários - hoje em 300 - e realize projetos já anunciados, como lançar sites em outros idiomas. Segundo os analistas, Zuckerberg tomou duas decisões que permitiram que o Facebook se distanciasse de outros sites semelhantes na internet. A primeira foi abrir o site para todos os usuários da rede, já que inicialmente estava limitado ao âmbito universitário. A segunda foi permitir que programadores de fora da empresa criassem aplicativos para que os usuários pudessem acrescentar aos perfis, ficando com a renda publicitária gerada por elas. Milhares de aplicativos já foram criados, alguns louváveis como sistemas de arrecadação de fundos para causas humanitárias e também programas para "transformar" usuários em zumbis. Hoje o Facebook é um dos 20 sites mais acessados da internet e o primeiro de relacionamento depois do MySpace, do magnata dos meios de comunicação Ruppert Murdoch.