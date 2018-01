Facebook não honrará operações com ações por três dias--fonte

Advogados da companhia informaram sobre a decisão em carta na semana passada a pelo menos um dos mercados especiais que negociam ações de companhias privadas, disse a fonte. O comunicado do escritório de advogacia Fenwick & West não explicou o motivo da suspensão temporária.

A paralisação de quarta até sexta-feira soa como uma preparação para o Facebook vender as ações publicamente ainda neste ano.

O fato de não honrar os negócios no mercado secundário com suas ações por três dias não necessariamente significa que a companhia está se aproximando do IPO.

Representantes do Facebook se negaram a comentar o assunto. A notícia sobre a suspensão das operações veio primeiramente da Bloomberg, na terça-feira.

As ações do Facebook, a maior companhia de rede social do mundo, com mais de 800 milhões de usuários, recentemente chegaram a 34 dólares no SharesPost, de acordo com informação no site. Isso confere um valor de 80 bilhões de dólares, segundo o SharesPost.