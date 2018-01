FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM GOOGLE WHATSAPP SKYPE FLICKR DROPBOX

O QUE DIZEM OS TERMOS: "Muitos de nossos serviços permitem que você compartilhe informações com outras pessoas.

Lembre-se de que quando

você compartilha informações

publicamente, elas podem ser

indexadas por mecanismos

de pesquisa, inclusive o Google"

TEMPO QUE AS INFORMAÇÕES SÃO MANTIDAS APÓS EXCLUSÃO DA CONTA: 60 dias

O QUE PODE FAZER COM AS INFORMAÇÕES: Compartilhar

com anunciantes, mas diz que

mistura a outros dados para

que as pessoas não sejam

identificadas individualmente

O QUE DIZEM OS TERMOS: "Embora esteja nos permitindo

usar as informações que recebemos sobre você, você sempre será

o proprietário de todas as suas informações. Sua confiança

é importante para nós."

TEMPO EM QUE AS INFORMAÇÕES SÃO MANTIDAS APÓS EXCLUSÃO DA CONTA: cerca de 90 dias

O QUE PODE FAZER COM AS INFORMAÇÕES: Divulgá-las com

o seu consentimento para prestadores de serviço, judicialmente

ou vendê-las junto com a

empresa para novo proprietário

O QUE DIZEM OS TERMOS: "Quando utilizar qualquer dos nossos serviços, você dá o seu consentimento à coleta, transferência, adaptação ou alteração e qualquer outra forma de utilização

ou tratamento da sua informação"

TEMPO QUE AS INFORMAÇÕES SÃO MANTIDAS APÓS EXCLUSÃO DA CONTA: 30 dias

O QUE PODE FAZER COM AS INFORMAÇÕES: Ver como você usa o aplicativo, analisar problemas de segurança, compartilhar com anunciantes

O QUE DIZEM OS TERMOS: "Ao exibir ou publicar qualquer

conteúdo através dos serviço

você decide conceder uma

não-exclusiva, totalmente paga e livre de royalties, licença mundial, limitada para tal conteúdo"

TEMPO QUE AS INFORMAÇÕES SÃO MANTIDAS APÓS EXCLUSÃO DA CONTA: Não determinado

O QUE PODE FAZER COM AS INFORMAÇÕES: Tem acesso

aos números telefônicos de

sua lista, porém, não aos nomes dos contatos. O conteúdo das mensagens não é recolhido

O QUE DIZEM OS TERMOS: "Você deve usar o bom senso e ter cautela quando apropriado. e,

novamente, use este aplicativo apenas por diversão"

TEMPO QUE AS INFORMAÇÕES SÃO MANTIDAS APÓS EXCLUSÃO DA CONTA: 30 dias

O QUE PODE FAZER COM AS INFORMAÇÕES: Só cede as informações pessoais em caso de

necessidade jurídica ou solicitações de produtos parceiros

O QUE DIZEM OS TERMOS: "Nossa finalidade principal ao coletarmos informações é proporcionar

ao usuário uma experiência

segura, sem problemas, eficiente

e personalizada"

TEMPO QUE AS INFORMAÇÕES SÃO MANTIDAS APÓS EXCLUSÃO DA CONTA: Não determinado

O QUE PODE FAZER COM AS INFORMAÇÕES: Personalizar a publicidade e o conteúdo que você vê, fornecer relatórios anônimos para clientes internos e externos

O QUE DIZEM OS TERMOS: "Você pode optar por deixar suas fotos para que todos possam acessar, restringir o acesso a um número

limitado de outros usuários

ou manter as fotos privadas"

TEMPO QUE AS INFORMAÇÕES SÃO MANTIDAS APÓS EXCLUSÃO DA CONTA: 90 dias

O QUE PODE FAZER COM AS INFORMAÇÕES: Fornecer a parceiros de serviço confiáveis, divulgar em necessidade judicial

O QUE DIZEM OS TERMOS: "Nós não vendemos a sua informação pessoal a terceiros. (...) A informação pública pode ser amplamente e rapidamente disseminada"

TEMPO QUE AS INFORMAÇÕES SÃO MANTIDAS APÓS EXCLUSÃO DA CONTA: Não determinado